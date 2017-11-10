الخارجية الفرنسية : نتمنى أن يحصل الحريري على كامل حريته

رويترز قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها تريد أن يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري حرًّا في تحركاته وقادرًا بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان. وقال ألكسندر جورجيني، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: ”سفيرنا في…

رويترز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها تريد أن يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري حرًّا في تحركاته وقادرًا بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان.

وقال ألكسندر جورجيني، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: ”سفيرنا في السعودية زار سعد الحريري في منزله لدى عودته من جولة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي أشار إليها وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، هذا الصباح“.

وأضاف: ”كما قال الوزير، نتمنى أن يحصل سعد الحريري على كامل حريته في التحرك ويكون قادرًا بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان“.

وتختلف تصريحات المتحدث بعض الشيء عما قاله وزير الخارجية لراديو أوروبا 1 صباح الجمعة، حين أوضح أن ما تفهمه فرنسا هو أن الحريري حر في تحركاته وأن من المهم أن يتخذ خياراته بنفسه.