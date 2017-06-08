الخارجية الفرنسية: سنستمر فى دعم شركاتنا بمصر

لقاء مع البابا تواضروس لدعم مصر ضد الإرهاب سمر السيدأكد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسى، أن زيارته لمصر تعتبر الثانية فى سلسلة جولاته للخارج منذ تولى منصبه بعد تونس.وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الخارجية اليوم، أنه زار مصر 8 مرات فى 3 سنوات فى وقت سابق، مشيرا إل

لقاء مع البابا تواضروس لدعم مصر ضد الإرهاب

سمر السيد

أكد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسى، أن زيارته لمصر تعتبر الثانية فى سلسلة جولاته للخارج منذ تولى منصبه بعد تونس.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الخارجية اليوم، أنه زار مصر 8 مرات فى 3 سنوات فى وقت سابق، مشيرا إلى أن هدف الزيارة إعلان التضامن من الرئيس الفرنسى إيمانول ماكرون ضد الهجمات الإرهابية التى عانتها القاهرة وكان آخرها حادث المنيا الذى قامت به محموعة ممن يريدون زرع بذور الفتنة.

وأكد أنه سيلتقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتأكيد دعم بلاده لمصر خاصة لمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن الشركات الفرنسية لن تتوقف عن اهتمامها بالسوق المصرية، كما ستستمر بلاده فى دعمها للعمل بمصر كما سيظل هناك تعاون قائم فى مجالات التنمية.

وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكرى تناولت الأزمات الإقليمية خاصة تلك المتعلقة بليبيا لأن انعدام الاستقرار يدعم الإرهابيين والمهربين هناك.

وأضاف أن بلاده تريد دعم المفاوضات القائمة لحل الأزمة الليبية لدعم الحل السلمى وهناك حوار دائم مع مصر فى ظل العلاقة القائمة على الصداقة والحوار المستمر.