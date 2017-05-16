الخارجية الفرنسية: الهجوم الإلكترونى يهدد الأمن.. واستنفار لمواجهته

سمر السيدأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان صحفى، الهجمات الإلكترونية ذات النطاق غير المسبوق، والتي وقع ضحيتها بدءًا من 12 مايو العديد من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة في أكثر من 150 بلدًا، مما أثر على العديد من الشركات الفرنسية. وقال البيان إن الهجمات - فضلا عن أثرها الاقتصادى - فإنها



سمر السيد



أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان صحفى، الهجمات الإلكترونية ذات النطاق غير المسبوق، والتي وقع ضحيتها بدءًا من 12 مايو العديد من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة في أكثر من 150 بلدًا، مما أثر على العديد من الشركات الفرنسية.



وقال البيان إن الهجمات – فضلا عن أثرها الاقتصادى – فإنها يمكن أن تمثّل تهديدًا لأمن الوطن وخطرًا على الحريات الأساسية، وذلك بحسب الجهة المُستهدفة.



وأضافت أن حماية الشبكات الحكومية فضلاً عن تلك التابعة للشركات هي بمثابة أولوية، لافتة إلى أن فرنسا في حالة استنفار لتطبيق تعاون دولي فعّال ضد الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف منع وقوع مثل هذه الهجمات وتيسير معالجتها.