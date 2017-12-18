الخارجية: العالم يقف مع قضية فلسطين

وكالات:وصف المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عجز مجلس الأمن أمام المشروع المصري بشأن أزمة القدس، واستخدام أمريكا لحق الفيتو، بالأمر المؤسف.وأضاف أبوزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على قناة «سي بي

وكالات:

وصف المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عجز مجلس الأمن أمام المشروع المصري بشأن أزمة القدس، واستخدام أمريكا لحق الفيتو، بالأمر المؤسف.





وأضاف أبوزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على قناة «سي بي سي»، أن المجتمع الدولي له موقف ثابت في التعامل مع قضية القدس، وأن هذا ظهر بعد أن صوّتت 14 دولة لصالح المشروع المصري.

وأكد أن ضمير المجتمع الدولي داعم للقضية الفلسطينية، وأن أي تغيير في وضعية القدس، سيكون مخالفا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح المستشار أحمد أبوزيد أن مصر قادت التحرك في مجلس الأمن بمفردها، وتقدمت باسم المجموعة العربية بالكامل، وأن التحرك المقرر القيام به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون تحركا عربيا، وستكون مصر من ضمن الدول المساندة للتحرك.