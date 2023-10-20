الخارجية الصينية تعلن مغادرة أكثر من 1000 من رعاياها إسرائيل

غادر ما يزيد على 1000 مواطن صيني إسرائيل في ظل الصراع الدائر بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينينة، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الصينية.

وفي آخر التطورات نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط القول بعد لقاء مع نظيره الروسي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي آخر التطورات نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط القول بعد لقاء مع نظيره الروسي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.