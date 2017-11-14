الخارجية: السيسى يلتقى رئيس الوزراء الأثيوبي لحل أزمة السد الشهر المقبل

أحمد الدسوقى: كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه سيتم عقد لجنة مشتركة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى بالقاهرة الشهر المقبل لمناقشة حل سد النهضة. وقال أبو زيد في مداخلة تلفونية لبرنامج"هنا العاصمة"، إن مصر لديها خطة للتعامل مع هذا الملف خل

أحمد الدسوقى:

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه سيتم عقد لجنة مشتركة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى بالقاهرة الشهر المقبل لمناقشة حل سد النهضة.





وقال أبو زيد في مداخلة تلفونية لبرنامج”هنا العاصمة”، إن مصر لديها خطة للتعامل مع هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعليمات لكل السفارات المصرية بمختلف دول العالم لتوضيح ما وصلت اليه المفاوضات في ملف سد النهضة.

وأضاف أنه سيتم إشراك المجتمع الدولي في هذا الملف وإطلاعه على ما وصلت إليه المفاوضات مع الطرف الأثيوبي خلال الفترة المقبلة.