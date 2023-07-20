«الخارجية الروسية»: واشنطن ولندن تلعبان دور «المحفز» في الأزمة الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن “واشنطن ولندن تعملان (كمحفزات) للأزمة الأوكرانية وتواصلان تصعيدهما، وتتجاهلان مقتل المدنيين والخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية”.

وأضافت زاخاروفا في بيان صحفي أوردته “تاس” الروسية، أن واشنطن ولندن تلعبان دور المحفز في الأزمة الأوكرانية، “فهما يساهمان في تصعيد هذه الأزمة لا يمكن وقفها بمقتل المدنيين، الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأوضحت أنه من السهل على الجنرالات الأمريكيين والبريطانيين القتال الآن لأنهم يضحون بأشخاص في بلد آخر، فهم عمومًا لا يهتمون كثيرًا بمصير أوكرانيا، ولديهم شيء واحد فقط في أذهانهم وهي: هزيمة روسيا “كما يقولون”.