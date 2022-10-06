الخارجية الروسية تعلق على استبعاد روسيا من تحقيق «نورد ستريم» : الغرب لديه ما يخفيه

تعجبت وزارة الخارجية الروسية من استبعاد موسكو من التحقيقات التي تُجرى بخصوص التصدعات التي تعرض لها خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 .

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها ماريا زاخاروفا إنه “من غير المتصور” أن يجرى التحقيق في التصدعات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 دون مشاركة روسيا.

وأضافت زاخاروفا إن الغرب عمد إلى خلق عقبات أمام التحقيق وقالت إن استبعاد روسيا وجازبروم من التحقيق أظهر أن لديه ما يخفيه.

روسيا تتهم أمريكا

واتهم الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي الولايات المتحدة وحلفاءها بتنفيذ الهجوم على خطي الأنابيب، مما هدد بإخراجهما من الخدمة بشكل دائم.

وكالة الطاقة الدولية تلوم روسيا

كان فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قد أكد قبل أسبوع أن الجهة التي تقف وراء عملية التخريب المشتبه بها لخط أنابيب غاز “نورد ستريم” الرئيسي الواصل من روسيا إلى أوروبا، واضحة تماما.

وقال بيرول في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر للطاقة المتجددة في العاصمة الفرنسية باريس: “لم يُعرف بعد من الذي فعل ذلك، ومن وراء هذا التخريب… ولا يزال هناك نقاش يدور بشكل أو بآخر ولكن… من الواضح للغاية… من يقف وراء الأمر”.

وأثارت عمليات التخريب التي تعرض لها خط “نورد ستريم” مؤخرا والتي تسببت في حدوث تسريبات في بحر البلطيق، التوتر في حرب متصاعدة للطاقة بين دول أوروبية وموسكو، وهي حرب أضرت بالاقتصادات الغربية الرئيسية وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس إن التسريبات في خط أنابيب نورد ستريم للغاز حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.