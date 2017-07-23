الخارجية البريطانية: نأمل فك الحصار عن قطر

هاجر عمران:رحب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية بتصريحات تميم بن حمد أمير قطر التى أدلى بها قبل يومين وتعهد فيها بحل الأزمة الراهنة فى الخليج من خلال الحوار والوساطة الكويتية.وقال بوريس جونسون وزير الخارجية اليوم خلال البيان: أرحب بالتزام أمير قطر بمكافحة الإرهاب بجميع مظاهره، بما في ذلك ت

هاجر عمران:

رحب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية بتصريحات تميم بن حمد أمير قطر التى أدلى بها قبل يومين وتعهد فيها بحل الأزمة الراهنة فى الخليج من خلال الحوار والوساطة الكويتية.

وقال بوريس جونسون وزير الخارجية اليوم خلال البيان: أرحب بالتزام أمير قطر بمكافحة الإرهاب بجميع مظاهره، بما في ذلك تمويل الإرهاب، لافتا إلى تعهد الأمير القطرى بحل الخلافات المتبقية مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين من خلال الحوار والتفاوض والوساطة الكويتية.

وأضاف أن هذه الخطوات ستساعد على حل النزاع، وتابع: نأمل أن تستجيب السعودية والإمارات ومصر والبحرين بدورها من خلال اتخاذ خطوات لرفع الحظر.

وأشار إلى أن ذلك سيتيح إجراء مناقشات موضوعية بشأن الاختلافات المتبقية، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستواصل إشراك شركائنا في المنطقة لمساعدتهم على التوصل إلى حل، بما في ذلك مساعدة الكويت.