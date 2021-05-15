سيـــاســة

الخارجية الباكستانية تدعم جهود مصر لوقف إطلاق النار بين الفلسطينين والإسرائيليين

وزير الخارجية الباكستاني يشيد بتحركات الدبلوماسية المصرية لتوقف إطلاق النار
سمر السيد 9:57 م, السبت, 15 مايو 21 9:57 م, السبت, 15 مايو 21

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تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني شاه قريشي، أعرب خلاله قريشي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف. 

كما تناول الاتصال الهاتفي سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية، وكذلك سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

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وتباحث الوزيران حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية في جميع المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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