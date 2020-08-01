سيـــاســة

الخارجية: الإنذار الملاحى التركى بالبحر المتوسط انتهاك لحقوق مصر السيادية

أكدت وزارة الخارجية أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولى
سمر السيد 8:42 م, السبت, 1 أغسطس 20 8:42 م, السبت, 1 أغسطس 20

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تعليقاً على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.

أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وأكد في بيان صحفي، أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط.

وشدد على أن مصر لا تعترف بأى نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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