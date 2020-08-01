الخارجية: الإنذار الملاحى التركى بالبحر المتوسط انتهاك لحقوق مصر السيادية

أكدت وزارة الخارجية أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولى

تعليقاً على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.

أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وأكد في بيان صحفي، أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط.

وشدد على أن مصر لا تعترف بأى نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.