الخارجية الأمريكية تلوح بعقوبات ضد روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا صفقات سلاح

تتجه النية لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على كل من روسيا وكوريا الشمالية إذا ما وقعتا على أية صفقة أسلحة جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بيان الوزارة إن إدارة بايدن “لن تتردد” في فرض المزيد من العقوبات على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة.

وأصدر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر هذا التحذير في مؤتمر صحفي ردا على أسئلة حول الاجتماع الذي عقد في روسيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ميلر: “لقد اتخذنا بالفعل عددا من الإجراءات لفرض عقوبات على الكيانات التي توسطت في مبيعات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ولن نتردد في فرض إجراءات إضافية إذا أصبح ذلك ملائما”.

وأضاف أنه من “المثير للقلق” أن تبحث روسيا وكوريا الشمالية تعزيز التعاون والذي قد يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع “عندما ترون ما يبدو أنه تعاون متزايد وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية ومن المحتمل أن يشكل انتهاكا لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”