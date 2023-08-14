الخارجية الأمريكية تكرم « ماريان عازر»

كرمت وزارة الخارجية الأمريكية الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب السابق ورئيس لجنة للتكنولوجيا والابتكار بهيئة الرقابة المالية، ومنحتها شهادة تقدير عن دورها القيادي المتميز في أحد برامج وزارة الخارجية الامريكية .

يشار إلى أنه سبق و تم اختيار الدكتورة ماریان عازر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مع عدة شخصيات بارزة دولية لتقديم الإرشاد والدعم والخبرة الفنية لمجموعة شباب من كافة أنحاء العالم أثناء تجربتهم العملية في الولايات المتحدة وبعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ماريان عازر هي استاذ مساعد و مدیر مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات و استاذ مساعد جامعة النيل بالاضافة إلى أن لها أكثر من 85 مؤلفا دوليا في مجالها و تشغل العديد من المناصب الاستشارية داخل و خارج مصر.