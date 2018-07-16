الخارجية الأمريكية تفاوض تركيا لبيعها صواريخ باتريوت

رويترزقالت مسؤولة أمريكية اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الأمريكية تجري مفاوضات بشأن صفقة محتملة لبيع تركيا نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت الذي تصنعه شركة ريثيون كبديل لنظام إس-400 الروسي الصنع الذي اتفقت تركيا على شرائه.وقالت السفيرة الأمريكية تينا كيداناو القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية



رويترز

قالت مسؤولة أمريكية اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الأمريكية تجري مفاوضات بشأن صفقة محتملة لبيع تركيا نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت الذي تصنعه شركة ريثيون كبديل لنظام إس-400 الروسي الصنع الذي اتفقت تركيا على شرائه.

وقالت السفيرة الأمريكية تينا كيداناو القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية للصحفيين إن وفدا من مسؤولي الحكومة الأمريكية عقد اجتماعات مع حلفاء على أمل تعزيز التجارة الدفاعية الأمريكية وذلك خلال مشاركته في معرض فارنبرو الجوي.

وأضافت أن وزارة الخارجية تجري محادثات مع تركيا ”وتحاول إعطاء الأتراك فكرة بشأن ما يمكن أن نفعله فيما يتعلق بباتريوت“. ولم تقل ما إذا كان الوفدان قد اجتمعا في المعرض الجوي.

وتعرضت تركيا لانتقادات من شركائها في حلف شمال الأطلسي بسبب اعتزامها شراء أنظمة للدفاع الصاروخي من طراز إس-400 من روسيا وهو ما قد يعرض مشتريات أنقرة من طائرات إف-35 جوينت سترايك المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن للخطر.

وقالت كيداناو: ”نشعر في نهاية الأمر بقلق من أن شراء مثل هذه الأنظمة من الروس سيعزز بعضا من السلوك السيء الذي رأيناه من (روسيا) في مناطق مختلفة من بينها أوروبا وفي مناطق أخرى أيضا“.

وأضاف أن واشنطن تريد ضمان أن الأنظمة التي يحصل عليها حلفاء الولايات المتحدة ”ستظل تدعم العلاقة الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا“.

