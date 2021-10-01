الخارجية الأمريكية تدين طرد إثيوبيا 7 من مسؤولي الأمم المتحدة

أدانت الولايات المتحدة بشدة خطط حكومة إثيوبيا المعلنة بطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ودعتها إلى التراجع فورا عن هذا القرار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن واشنطن تحث الحكومة الإثيوبية على العمل بشكل تعاوني مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 17 سبتمبر يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي بالمثل إلى استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا وأي جهات فاعلة أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.