الخارجية الألمانية تشكر مصر على جهودها الناجحة بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

رحب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بوقف إطلاق النار المعلن أمس في غزة وإسرائيل، ودعوا إلى الالتزام به.

ووجه المسئول الألماني في بيان وزعته السفارة الألمانية الشكر لمصر على جهودها الناجحة لإنهاء العنف.

وأعرب عن شعوره بالحُزن على المدنيين الذين قتلوا، وقلوبنا مع الجرحى الكثيرين، مشيرًا إلى أن الحماية الفعالة للسكان المدنيين، خاصة إطلاق الصواريخ، أمر بالغ الأهمية.

وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصال السلع الأساسية ضروريان الآن وعلى الفور.

وتابع أنه يجب أن يظل الهدف هو وجود سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي يمكن الجميع من العيش بأمان وكرامة.