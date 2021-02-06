سيـــاســة

الخارجية : اختيار مصر للعام الثالث على التوالي عضواً بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021

قالت وزارة الخارجية ،إن ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تأتي تقديراً لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩.
سمر السيد 9:22 م, السبت, 6 فبراير 21 9:22 م, السبت, 6 فبراير 21

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رحبت مصر السبت، بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر بإختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، والتي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتباراً من اليوم خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضياً.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ،إن ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تأتي تقديراً لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الافريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية المستدامة. 

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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