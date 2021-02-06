الخارجية : اختيار مصر للعام الثالث على التوالي عضواً بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021

قالت وزارة الخارجية ،إن ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تأتي تقديراً لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩.

رحبت مصر السبت، بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر بإختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، والتي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتباراً من اليوم خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضياً.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ،إن ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تأتي تقديراً لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الافريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية المستدامة.