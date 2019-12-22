الخارجية : اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا غير شرعي لكن لا يؤثر على مصر فنيا (فيديو)

أوضح وزير الخارجية سامح شكري في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن وجود مصر في مناقشة الأزمة الليبية هام جدا.

قال سامح شكري، وزير الخارجية إن الاتفاق الليبي التركي لترسيم الحدود البحرية ليس له تأثيرا على المنطقة الاقتصادية لمصر في البحر المتوسط من الناحية الفنية لكن مصر تبقى مع الشرعية الدولية والقانونين.

الخارجية: وجود مصر في مناقشة الأزمة الليبية هام جدا

وقال إن هذا الاتفاق يخرج عن صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وشدد على أن هذا العمل غير شرعي ويحتاج لموافقة أعضاء المجلس كاملا.

وأوضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن وجود مصر في مناقشة الأزمة الليبية هام جدا.

وأرجع ذلك إلى تعاونها مع المبعوث الأممي في ليبيا وتعاونت في العديد من الأطر.

ولفت إلى أن مصر تحترم دائما الشعب الليبي وتعمل على دعمه للوصول إلى حل سياسي.

الأزمة الليبية تشهد تدخلا إيجابيا من مصر

وقال إنه كان دائما تدخل مصر إيجابيا للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي والقضاء على الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية أن الإتفاق يين المجلس الرئاسي الليبي وتركيا غير شرعي.

وأوضح أن هناك حظرا لتصدير السلاح لليبيا من مجلس الأمن.

وقال: “نحن لانتناول أى شئ يخرج خارح الحديث المعتاد بين الدول ولاندخل في مهاترات مع الدول”.

وأضاف: “نعمل على تحقيق الاستقرار ولانتخذ سياسات بها استفزاز أو اعتداء والشأن العربي مقتصر على التناول عربيا دون أى تدخل أى أطراف”.