«الخارجية»: اتصالات بريطانية مصرية لبحث تطورات الوضع في السودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم ١٩ أبريل من وزير خارجية المملكة المتحدة “جميس” كليفرلي” بشأن تطورات الأزمة في السودان. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير البريطاني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث في ظل ما تشير إليه جميع المؤشرات من تدهور كبير للأوضاع الأمنية، طالباً التعرف على تقييم الوزير سامح شكري لمجريات الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري قام باستعراض محصلة الاتصالات والتقييم المصري للوضع الراهن في السودان بشكل مفصل، منوهاً بأهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت، كما شدد الوزير شكري على ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد أيضاً على ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يؤجج الصراع، بالإضافة إلى أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة. وقد اتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة جهود احتواء الأزمة.