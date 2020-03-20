سيـــاســة

«الخارجية» : إعادة فتح منفذ «قسطل- أشكيت» غدًا وبعد غد لاستكمال عودة المصريين من السودان

السفارة المصرية فى الخرطوم نجحت فى التنسيق مع السلطات السودانية لإعادة فتح منفذ "قسطل- أشكيت" الحدودي بين مصر والسودان الشقيق
محمد بدر 11:40 م, الجمعة, 20 مارس 20 11:40 م, الجمعة, 20 مارس 20

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صرح السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بأن السفارة المصرية فى الخرطوم نجحت فى التنسيق مع السلطات السودانية لإعادة فتح منفذ “قسطل- أشكيت” الحدودي بين مصر والسودان الشقيق، يومي السبت والأحد 21 و22 مارس الجاري؛ لاستكمال عودة المواطنين المصريين والشاحنات من السودان إلى أرض الوطن.

يأتي ذلك قبل إغلاق المعابر في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومتا البلدين لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وأضاف السفير هاشم، أن هذا الجهد يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع البعثات المصرية بالخارج؛ لتوفير كل سبل الدعم للجاليات المصرية ومساعدتهم على التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها العديد من الدول، فضلا عن إعادة العالقين من المصريين فى الخارج إلى أرض الوطن.

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بقلم محمد بدر

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