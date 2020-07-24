الخارجية : إضاءة شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصري احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

قال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، انه في سابقة هي الأولى من نوعها، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات “نياجرا” الشهيرة عالمياً بألوان العلم المصري، يوم 23 يوليو بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأضاف بيان وزارة الخارجية ؛ انه قد أعطى سفير مصر في كندا “أحمد أبو زيد” إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات، مساء يوم 23 يوليو، في احتفالية حضرها السفير المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات “نياجرا” العالمية، وممثلين عن مجلس مدينة “نياجرا” الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بدأت هذا اليوم برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية العاصمة أوتاوا، بحضور السفير المصري وأعضاء السفارة ونائب عمدة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسي الأجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي تصريح للسفير “أبو زيد” عقب الاحتفال، أعرب عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيراً إلى أن احتفالات السفارة بالعيد الوطني هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية.