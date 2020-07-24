سيـــاســة

الخارجية : إضاءة شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصري احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

في سابقة هي الأولى من نوعها
سمر السيد 11:34 ص, الجمعة, 24 يوليو 20 11:34 ص, الجمعة, 24 يوليو 20

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قال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، انه في سابقة هي الأولى من نوعها، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات “نياجرا” الشهيرة عالمياً بألوان العلم المصري، يوم 23 يوليو بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأضاف بيان وزارة الخارجية ؛ انه قد أعطى سفير مصر في كندا “أحمد أبو زيد” إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات، مساء يوم 23 يوليو، في احتفالية حضرها السفير المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات “نياجرا” العالمية، وممثلين عن مجلس مدينة “نياجرا” الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بدأت هذا اليوم برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية العاصمة أوتاوا، بحضور السفير المصري وأعضاء السفارة ونائب عمدة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسي الأجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي تصريح للسفير “أبو زيد” عقب الاحتفال، أعرب عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيراً إلى أن احتفالات السفارة بالعيد الوطني هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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