الخارجية: إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري ومواطن سوداني في حالة صحية حرجة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم ٢٥ إبريل الجارى إجلاء ٤٤٦ مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و١٨٩ آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحفي بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن ١٥٣٩ مواطناً.

هذا، وجارى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من احدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الاوضاع الامنية هناك.