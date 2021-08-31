سيـــاســة

الخارجية: إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا سبتمبر المقبل

سيتم تناول العلاقات الثنائية بين الجانبين وعدد من الملفات الإقليمية
سمر السيد 4:03 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 4:03 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزارة الخارجية، إنه استجابة للدعوة المقدمة من الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل .

أضافت وزارة الخارجية في بيان، أن الزيارة تستهدف إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

اقرأ أيضا  السيسي يلتقي رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي

جدير بالذكر أن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، كان قد استقبل ، سادات أونال  نائب وزير خارجية تركيا، بمقر وزارة الخارجية في أوائل شهر مايو الماضي.

وتم عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، والسفير سادات أونال، في الفترة من 5 إلى 6 مايو الماضي في القاهرة، وبحسب بيان وزارة الخارجية؛ ركزت المناقشات الاستكشافية، على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي

سمر السيد 3:52 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

10 توصيات من البرلمان للحكومة بشأن حوكمة استخدامات الموازنة العامة

ياسمين فواز 11:10 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

«ضربة أمنية ناجحة»… الأجهزة الأمنية تعيد طفل الغربية المختطف لأهله وتضبط الجناة

المال - خاص 2:03 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارا بتعيين 364 مندوبا مساعدا في هيئة قضايا الدولة

المال - خاص 12:51 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

بعد 20 عاما.. أمريكا تعلن الانسحاب الكامل من أفغانستان

المال - خاص 11:58 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

انقطاع الإنترنت في جنوب السودان بعد دعوات للتظاهر

أيمن عزام 7:59 م, الأثنين, 30 أغسطس 21