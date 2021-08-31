الخارجية: إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا سبتمبر المقبل

قالت وزارة الخارجية، إنه استجابة للدعوة المقدمة من الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل .

أضافت وزارة الخارجية في بيان، أن الزيارة تستهدف إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

جدير بالذكر أن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، كان قد استقبل ، سادات أونال نائب وزير خارجية تركيا، بمقر وزارة الخارجية في أوائل شهر مايو الماضي.

وتم عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، والسفير سادات أونال، في الفترة من 5 إلى 6 مايو الماضي في القاهرة، وبحسب بيان وزارة الخارجية؛ ركزت المناقشات الاستكشافية، على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.