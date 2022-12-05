الحيني: 800 مليون جنيه حجم الاستثمارات المباشرة لـ«مصر القابضة للتأمين»

قال باسل الحيني؛ العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، أن الاستثمارات المباشرة للمجموعة تبلغ 800 مليون جنيه في كافة المشروعات المختلفة بالدولة المصرية.

وكشف خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 الذي تعقده شركة «المال» GTM في دورته 8، عن اعتزام مجموعة مصر القابضة للتأمين على زيادة التوسع في الاستثمارات المباشرة، تأسيًا بخطة الـ4 سنوات الماضية التي شهدتها السوق المصرية.

وتنظم شركة ALMALE GTM المملوكة لجريدة «المال» مؤتمر CEOs 2022، ويهتم في دوراته المتتابعة بمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية.