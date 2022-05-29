الحيني : نحتاج لتغيير الثقافة وترجمة تشجيع الطروحات في البورصة لواقع

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن ملف الطروحات في البورصة يحتاج إلى محفزات حقيقية، وتشجيع حقيقي وخطوات ملموسة على أرض الواقع .

وأشار الحيني، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، إلى أن رئيس الوزراء قال إن دخول الأجانب لسوق المال لن يتم دون وجود قوي للمستثمر المحلي .

وشدد الحيني على أهمية تغيير الثقافة المرتبطة بسوق المال وتشجيع دخول الشركات فعليا ،

ولفت الحيني إلي أن مردود الاستثمار في سوق المال ليس يوميا، وإنما قد يستغرق ما بين 3 وحتى 10 سنوات .

واستكمل الحيني أن أهمية وجود محفزات حقيقية و تحسين مناخ الاستثمار العام، وقيام الهيئة العليا المسؤولة عن البورصة وسوق المال تشجيع الطروحات ليس من خلال الكلام وانما ترجمة ذلك التشجيع لواقع .

واستكمل أن أسعار الأسهم في سوق المال تعد “ببلاش“.

وأكد اهتمام “مصر القابضة للتأمين” بالدخول للبورصة ، حيث تم دعت لجنة الاستثمار بالشركة المسؤولين عن المحافظ لتقديم عرض.

واستكمل أن الشركة لديها بالفعل خطة لطرح 25% في البورصة، مشيرا إلى أن الموضوع غير قاصر على البضاعة والمحفزات .