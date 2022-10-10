الحينى : مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات يزيد من ربحية المؤسسات الاقتصادية

قال باسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين أننا ما زلنا متأخرين فى تطبيق الشمول المالى فى مصر.ومشيرا ألى إن مشاركة العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات يساهم فى زيادة ربحيتها.

ولفت الحينى خلال الجلسة الأولى من مؤتمر المديرات التنفيذيات العرب إلى أهمية الشمول المالى فى مساعدة المرأة فى تبوؤ منصب قيادى تستحقه.

وكشف عن الاستقصاء الذى أجرته شركته بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والذى أظهر عدم شعور بعض السيدات بقوتهن ، فيما كرمت الشركة 50 قيادة نسائية واجهوا مصاعب مالية وصحية واجتماعية وتجاوزنها ونجحن.

واعتبر أن المرأة قادرة على قيادة المؤسسات الاقتصادية وهن يستحقون أكثر من ذلك .

ولفت إلى أن هناك ضعف فى تمثيل المرأة فى منصب المدير التنفيذي في شركات التأمين.