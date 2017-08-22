الحياه في طريقها للبيع وتكهنات حول هوية المشتري الجديد

محمد فتحيبعد الأزمات المتلاحقة التى مرت بها خلال الفترة الماضية بداية من قطع البث عنها بسبب تراكم مديونياتها لمدينة الإنتاج الإعلامي مرورا باعتصام العاملين المطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وغيرها من الأزمات، باتت صفقة بيع شبكة تليفزيون الحياة فى حكم المؤكد، وفقا لمصادر من داخل القناة.جاء ذ

محمد فتحي

بعد الأزمات المتلاحقة التى مرت بها خلال الفترة الماضية بداية من قطع البث عنها بسبب تراكم مديونياتها لمدينة الإنتاج الإعلامي مرورا باعتصام العاملين المطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وغيرها من الأزمات، باتت صفقة بيع شبكة تليفزيون الحياة فى حكم المؤكد، وفقا لمصادر من داخل القناة.

جاء ذلك تأكيدا لما تردد على الساحة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة حول توصل رجل الأعمال السيد البدوى لاتفاق مبدئى مع احد رجال الأعمال على بيع القناة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة بنود عقد البيع وإنهاء الإجراءات.

وعلى الرغم من التكتم الشديد الذى يفرضه مالك القناة الحالى، الكتور السيد البدوى على الصفقة، دخلت ثلاثة أسماء في دائرة التكهنات، فنسبة إلى بعض العاملين بالقناة وفقا لما يتردد داخل أروقتها، رجح بعضهم أن تتم الصفقة لصالح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كما دخل اسم رجل الأعمال ياسين منصور كالعادة فى أى صفقة بيع لقناة فضائية، فى حين ردد البعض أن الصفقة سوف تتم لصالح رجل أعمال إماراتى، لكن كل هذه الترجيحات لازالت غير مؤكدة حتى هذه اللحظة.

وقال مصدر من داخل شبكة تليفزيون الحياه، إنه حتى هذه اللحظة لم يتضح بعد إذا كان رجل الأعمال السيد البدوى سوف يبيع القناة بشكل كامل أم جزء من الأسهم، رافضا نفى أو تأكيد صحة الأسماء التى تتردد حاليا على الساحة.

ورجح المصدر أن يكون تأخر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى ونهائى حتى الآن يرجع إلى عدم التوصل لاتفاق نهائى مع المشترى الجديد على تحديد ما إذا كان المشترى الجديد سيتحمل كافة الديون المتراكمة على القناة من رواتب ومستحقات للنايل سات وغيرها أم تتحملها الشركة المالكة للشبكة فى الوقت الحالى، لأن المشترى الجديد ربما يرفض بدء المهمة بصراعات مع العاملين، خاصة في ظل تأكيدات بأنه سوف يستقدم فريقا جديدا للإدارة، ولذلك يفضل إنهاء كافة هذه التفاصيل قبل إتمام الصفقة رسميا حتى لا يدخل فى صراعات جديدة.

كما أن مصير شركة “حياه ميديا سيرفيزس” أو “HMS” صاحبة حقوق الامتياز الإعلانى للقناة سوف تكون مجهولة فى حال إتمام صفقة البيع، خاصة أن شبكة تليفزيون الحياة تمتلك الحصة الحاكمة فيها، فيما يمتلك رجل الأعمال إيهاب طلعت والذى يرأس مجلس إدارتها نسبة محدودة.

ودخل العاملون بشبكة تليفزيون الحياة مؤخرا فى اعتصام مفتوح بـ “ستوديو 11” التابع للقناة فى مدينة الإنتاج الإعلامي، لمطالبة الإدارة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تعود لنحو تسعة أشهر، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتهاء أزمة المستحقات المتأخرة لمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تم غلق القناة على اثرها قبل أن تعاود البث مرة أخرى.

