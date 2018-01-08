الحياة والعاصمة تطلقان مسابقة لاكتشاف مواهب الأطفال

جهاد سالم قالت الإعلامية نشوى الحوفي إن ياسر سليم، العضو المنتدب لمجوعة قنوات الحياة والعاصمة وراديو DRN، أعلن عن تنظيم مسابقة لاختيار مواهب الأطفال بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة بلاك آند وايت. وأشارت الحوفي خلال تقديمها حفل أكاديمية البحث العلمي بالعرض الخاص لم

جهاد سالم



قالت الإعلامية نشوى الحوفي إن ياسر سليم، العضو المنتدب لمجوعة قنوات الحياة والعاصمة وراديو DRN، أعلن عن تنظيم مسابقة لاختيار مواهب الأطفال بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة بلاك آند وايت.



وأشارت الحوفي خلال تقديمها حفل أكاديمية البحث العلمي بالعرض الخاص لمسلسل الاطفال نور وبوابة التاريخ الذي تنتجه الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة الأزهر إلى أن مسلسل نور سوف يشارك في المسابقة.