الحياة للتطوير تنفذ 60% من منتجع لاميرا بالساحل الشمالى

رضوى عبد الرازق انتهت شركة الحياة للتطوير العمرانى من تنفيذ 60% من إجمالى الأعمال الإنشائية لمنتجع لاميرا المقام على 33 فدانًا بالساحل الشمالى، باستثمارات حوالى 700 مليون جنيه. قال محمد سليمان، المدير العام لشركة الحياة للتطوير العمرانى، إن الشركة أنهت تسليم المرحلة الأولى من المشروع، و

رضوى عبد الرازق





انتهت شركة الحياة للتطوير العمرانى من تنفيذ 60% من إجمالى الأعمال الإنشائية لمنتجع لاميرا المقام على 33 فدانًا بالساحل الشمالى، باستثمارات حوالى 700 مليون جنيه.

قال محمد سليمان، المدير العام لشركة الحياة للتطوير العمرانى، إن الشركة أنهت تسليم المرحلة الأولى من المشروع، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال مارس 2018.

وأوضح أن المشروع يشمل شاليهات وفيلات بمساحات متنوعة، عبارة عن 156 فيلا، بمساحات من 180 إلى 300 متر، و340 شاليهًا بمساحات من 80 إلى 120 مترًا، تطلّ جميعها على البحر، بالإضافة إلى خدمات من أكوا بارك، و4 مَجمعات حمامات سباحة، ومول تجارى، وفندق 4 نجوم.