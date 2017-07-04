الحياة تنفي مديونيتها لمدينة الإنتاج الإعلامي

ياسمين فواز أصدرت مجموعة قنوات الحياة الفضائية بيانا اليوم تنفي فيه مديونيتها لمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد الأزمة المشتعلة بينهما مؤخرا. وقالت المجموعة في بيانها: فى إجراء غير مسبوق ولا متوقع قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى هو قناة الحياة والت



ياسمين فواز

أصدرت مجموعة قنوات الحياة الفضائية بيانا اليوم تنفي فيه مديونيتها لمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد الأزمة المشتعلة بينهما مؤخرا.

وقالت المجموعة في بيانها: فى إجراء غير مسبوق ولا متوقع قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى هو قناة الحياة والتي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية وفقاً لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي وطبقاً لبحث المشاهدة الذي نظمه قطاع الأمانة العامة للهيئة الوطنية للإعلام في رمضان الماضي أحتلت القناة المركز الأول متقدمة على جميع القنوات المصرية والمركز الثاني عربياً .

وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع الى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامى والذي ينطوي على مغالطة سافرة ذلك أن الثابت رسمياً أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاه والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء إستوديهات خاصة ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى إتخاذ قرار البيع على نحو ما أنتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.