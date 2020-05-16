الحياة تعود للدوري الألماني.. دورتموند يسحق شالكة بأربعة أهداف

بعد عودة كرة القدم للحياة مرة أخرى، برجوع مباريات الدوري الألماني (البوندسليغا) السبت، الذي شهد انتصارا عريضا لبوروسيا دورتموند في ديربي الرور، أمام غريمه شالكة.

وفاز دورتموند على شالكة بنتيجة 4-0، في مباراة بدى فيها الفريق المستضيف بجاهزية عالية، رغم التوقف الطويل.

وبذلك قلص دورتموند الفارق مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري، لنقطة واحدة، بانتظار مباراة بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين، الأحد.

كما واصل دورتموند، الفائز بسبع من مبارياته الثماني الأخيرة قبل توقف الدوري في منتصف مارس، نتائجه الرائعة، وسجل له لاعب الوسط البرتغالي رفائيل جيريرو هدفين، كما هز إيرلينغ هالاند، وتورغان هازارد الشباك.

واحتفل دورتموند بفوزه الأول في الدوري على شالكه منذ نوفمبر 2015، بينما استمرت مسيرة الفريق الزائر الخالية من الانتصارات في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي مسجلا هدفين فقط خلالها.