الحياة الخاصة للنجمة شيرين عبد الوهاب .. جدل يزاحم رصيد الفن

تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب لتأييد بعض الأشخاص بعد اعلانها خبر عقد قرانها على الفنان حسام حبيب للمرة الثانية من خلال برنامج الحكاية للاعلامي عمرو أديب والاعتذار لحسام على الهواء عما بدر منها من اساءة لشخصه في البرامج التليفزيونية طيلة الفترة السابقة ، كما واجهت كثير من الهجوم والانتقادات من الكثيرين بهذه التصرفات أيضا.

قال الناقد الفني رامي المتولي أن السوشيال ميديا أصبحت تتحكم بصورة رئيسية في حياة الفنان ومنها الاعلام لتوفير مادة لتحقيق مشاهدات وترافيك .

رامي المتولي : السوشيال ميديا أصبحت تتحكم بصورة رئيسية في حياة الفنان

وأضاف أن لايصح التعامل مع حياة الفنان الشخصية بهذه الصورة ، ففي النهاية حياة شيرين عبد الوهاب من المفترض ألأ تخص أحدا أبدا .

وتابع قائلا أن ذلك يؤثر على نفسية الفنان مثلما يتم اطلاق أخبار مفبركة عنه واطلاق شائعة عن موته ليخرج ويتحدث لوسائل الاعلام .

ولفت المتولي أنه يتم توجيه أخبار الفنانين الشخصية بشكل معين وبطريقة غير مهنية ، وذلك يؤثر على الفنان ولايصح التعامل معه مهنيا وانسانيا حتى لو كانت شيرين نفسها هي من تعلن هذه الأخبار بنفسه في البرامج التلفيزيونية عن حياتها الشخصية .

مها متبولي : التصرفات التي تقوم بها شيرين عبد الوهاب تثير غضب كثير من الأشخاص

أوضحت الناقدة مها متبولي قائلة إن شيرين عبد الوهاب تقوم بتصرفات متناقضة ومتخطبة طيلة الفترة الماضية ، وكان يجب أن تأخذ حذرها كنجمة كبيرة من تصرفاتها أمام جمهورها الذي ساندها ودعمها مؤخرا في أزمتها الأخيرة حينما تعرضت لمشكلة نفسية ودخلت المستشفى .

ونوهت إلى أن هذه التصرفات التي تقوم بها شيرين عبد الوهاب تثير غضب كثير من الأشخاص ، لافتة أن الفترة القادمة قد تشهد ثورة مرة ثانية في حياة شيرين عبد الوهاب وليس كما تحاول تصوير الأمور للجمهور أنها تعيش حياة جيدة حاليا .

وتضيف متبولي أن الفنان يجب أن يكون حذرا في تصرفاته الشخصية بحياته ، لاسيما لو كان يملك جمهورا كبيرا مثل شيرين عبد الوهاب .

اسلام خليل : شيرين عبد الوهاب أخطأت كثيرا حينما كشفت حياتها الخاصة للجمهور

وعلق الشاعر الغنائي اسلام خليل فقال : أن هناك فنانين الشهرة تحميهم نوعا ما ويجب أن تكون الحياة الخاصة ملك للفنان فقط .

وأردف قائلا أن شيرين عبد الوهاب أخطأت كثيرا حينما كشفت حياتها الخاصة للجمهور الفترة الماضية ثم تقول حاليا أنها لن تبدي أسرارها للمجتمع مرة ثانية .

وقال أيضا أن اسم شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أصبح متداولا بصورة مبالغ فيها في كل مكان ، لاسيما أن الكثير من الأشخاص ملوا من ذكر أسمهما بمواقع التواصل الاجتماعي والمداخلات الهاتفية التي يقومان بها لبعض البرامج طيلة الفترة الماضية .