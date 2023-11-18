الحوواشي بـ 90 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 18-11-2023 بالمنافذ والمحال التجارية والجزارة

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم السبت 18-11-2023 وتراوحت القطعيات الكندوز في منافذ آمان بين 210 جنيهات إلي 220 جنيها والكبدة 220 جنيها والبرجر والسجق والكفتة 110 جنيهات والحوواوشي 90 جنيها للكيلو.

وقال التجار إن سعر الماعز واللحوم الجملي 250 جنيها إلي 300 جنيه في محلات الجزارة للكيلو والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيها و280 جنيها طبقا لعدد من التجار.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة كالتالي كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

وذكر التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 300 و380 جنيها والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 240 و280 جنيه والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيها إلى 300 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و 160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

وأشار التجار إلي أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وقال التجار إن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

ونوه التجار إلي أن السجق المجمد البرازيلي بـ 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم السودانية والبلدية

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقري: 280 جنيه للكيلو علي الأقل

أسعار الكفتة الكندوز : 240 جنيها

أسعار اللحوم المبردة السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه

أسعار الكبدة المستوردة :110جنيهات