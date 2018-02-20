الحوسنى: تطبيق SWOO يعتمد على تقريب المسافات

محمد فتحى قال أحمد الحوسنى، رئيس العمليات بتطبيق "SWOO"، إن رؤيتهم تعتمد على عنصرين الأول المحتوى، والثانى التفاعل، وسيربطون من خلال التطبيق من يقدم المحتوى ومن يتفاعل معه. وأضاف الحوسني، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التطبيق، أن SWOO يستهدف خلق مميزات تتيح للمستخدمين خلق محتوى عالى القيمة، من

محمد فتحى

قال أحمد الحوسنى، رئيس العمليات بتطبيق “SWOO”، إن رؤيتهم تعتمد على عنصرين الأول المحتوى، والثانى التفاعل، وسيربطون من خلال التطبيق من يقدم المحتوى ومن يتفاعل معه.

وأضاف الحوسني، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التطبيق، أن SWOO يستهدف خلق مميزات تتيح للمستخدمين خلق محتوى عالى القيمة، من خلال خاصية الـ SHOWS التى يتم من خلالها تقديم فيديوهات مستقلة للتواصل مع المستخدمين.

وأوضح أنه يتميز عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى بعدم نشره بطريقة عشوائية، ولكن من خلال خلق مجتمعات رقمية مختلفة تتمثل فى 10 قنوات تم تأسيسها بناء على رغبة الجمهور، وتقدم أنواع مختلفة من المحتوى الذى يقدم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار إلى أن التطبيق يتميز عن باقى البرامج فى العالم بأنه يمتلك آلية للتعريف بمقدم المحتوى، ويملك معايير معينة يتم من خلالها اختيار الأشخاص المناسبين لتقديم المحتوى سواء كان فنان أو خبير أو هاوى أو شخص عادى.

وأكد أن التطبيق يعتمد على تقريب المسافات بين مقدم المحتوى ومستهلك المحتوى، ويمكن التفاعل مع مقدم المحتوى عن طريق التعليقات أو التصفيق، من خلال خاصية البث لأكثر من شخص فى نفس الفيديو، ما يتيح تقريب المسافات بين الطرفين من خلال تلك المنصة.