الحوسبة السحابية محفز رئيسي للاقتصاد الرقمي‎

محمود جمال وسمية كمالقال معتز حسونة، رئيس إعمار مصر، إن السوق مؤهلة لطفرة كبيرة قادمة في التحول الرقمي، خاصة مع الخدمات الجديدة، التي تعمل الحكومة على طرحها بالأسواق؛ لافتا إلى أن خدمات الحوسبة السحابية لم تأخذ حقها بشكل كاف في مصر حتى الآن، والتي معها يمكن القول أن مصر على الطريق في الاستفادة من

محمود جمال وسمية كمال

قال معتز حسونة، رئيس إعمار مصر، إن السوق مؤهلة لطفرة كبيرة قادمة في التحول الرقمي، خاصة مع الخدمات الجديدة، التي تعمل الحكومة على طرحها بالأسواق؛ لافتا إلى أن خدمات الحوسبة السحابية لم تأخذ حقها بشكل كاف في مصر حتى الآن، والتي معها يمكن القول أن مصر على الطريق في الاستفادة من تلك الخدمات.

وأضاف، خلال جلسة الحوسبة السحابية والتحول الرقمي؛ ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT ، أن التحول إلى الحوسبة السحابية أمر حتمي لا يمكن الرجوع عنه سواء بموافقتنا أو رفضنا، إلى جانب أن الحوسبة السحابية ستواجه مشكلتي البنية التحتية ومدى تحملها لهذا الحجم الهائل من البيانات، وكذلك مشكلة القلق من إمكانية وضع البيانات على الحوسبة ومدى تأمينها وإمكانية فقدان “الداتا”، وهو ما عمل القائمون على خدمات الحوسبة لحلها بشكل كبير.

وذكر أحمد عبدالعزيز، من شركة “ديل إم سي”، أن هناك دراسات عديدة أكدت الحاجة الكبيرة للتحوّل الرقمي، وأشار إلى أن الحوسبة السحابية تتضمن سهولة الحصول على الخدمة وإمكانية التعديل عليها والوصول للخدمة من أي جهاز ومن أي مكان وكذلك إمكانية قياس مستوى الخدمة.

من ناحيته، قال ماجد نجم، مسئول خدمات “البرود باند” بشركة أورنج مصر، إن التحوّل الرقمي عمل على تقليل التكاليف بالنسبة للشركات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن خدمات الاستشارات تفقد وجودها في السوق المصرية، الأمر الذي دفع الشركات لتسويق منتجاتها بنفسها، وهو ما يضعف من إمكانية تنشيط السوق.

وقال شريف قطب، مسئول تطوير الأعمال بشركة مينا، التابعة لأمازون إن النموذج، الذي اتبعته شركة أمازون في الحوسبة السحابية، من أكبر النماذج الناجحة، التي شهدتها عوامل الحوسبة السحابية.

والمح أحمد السعدي، مدير شركة “في إم واير” في مصر وشمال أفريقيا، اليأإن خدمات التحوّل الرقمي والحوسبة السحابية تقدم خصائص معينة للشركات يمكنها إعادة تدوير خدماتها وتأمين بيانات العملاء بشكل مذهل، وأن معظم العملاء أصبحوا يفضلون التوجّه إلى التحوّل الرقمي والحوسبة السحابية العامة، بحيث يكون هناك قابلية للانتقال من حوسبة سحابية لأخرى.

وأضاف أن التحوّل الرقمي له دور رئيسي في الاقتصاد الرقمي خلال الفترة المقبلة، وأن كل شركة في مجالها يمكن تحقيق طفرة في أداء عملها بالاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية.

وقال أحمد عبدالشافي، مدير دعم الشبكات بشركة إريكسون بالشرق الأوسط، إن المتابع لخدمات الحوسبة السحابية خلال السنوات الثلاث المقبلة، يجد التحوّل الكبير في أعمال الشركات، التي اعتمدت الحوسبة السحابية بشكل كبير.

وأضاف أن التحوّل لخدمات الحوسبة السحابية لم يعد خيارًا أمام الشركات بل أصبح أمرا حتميا لتطوير أعمالها، منوهًا إلى أن الاتجاه داخل إريكسون خلال الفترة الحالية يتمثل في تزويد الشركات بخدمات إضافية من الحوسبة السحابية بشكل يمكن من خلاله ترشيد نفقاتها بشكل كبير.

وأكد محمد عبدالرحمن، مدير شركة “جونيبر” في مصر، أن أحد أهم أهداف المؤتمر يعتبر التوعية ونشر ثقافة التحوّل الرقمي، وأن التحوّل الرقمي بدأ مع ظهور خدمات الهاتف المحمول في الأسواق، لتليها خدمات الرسائل النصية والرسائل المصوّرة.

وحول وضع مصر من التحوّل الرقمي والحوسبة السحابية، قال إن هناك العديد من الشركات الصغيرة، التي بدأت الاعتماد على مفهوم “إنترنت الأشياء” وهو المرحلة التالية لخدمات الحوسبة السحابية وأحد أهم الصناعات، التي ستعتمد عليها بشكل كبير.

وأضاف أن إنترنت الأشياء سيعمل على إيجاد العديد من المهن الجديدة واختفاء العديد من المهن الأخرى كالصناعة ثلاثية الأبعاد مثلا ، وما يمكن أن تقوم به من طباعة سيارة كاملة بجميع أجزائها.