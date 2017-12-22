الحوثي تنفي مقتل اللواء يوسف المداني

وكالات: نفت جماعة الحوثي مقتل اللواء يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قواتها بمواجهات مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.وقال «رئيس اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة أنصار الله محمد على الحوثي، في تغريدة على «تويتر»، الجمعة 22 ديسمبر: لا صحة

وكالات:



نفت جماعة الحوثي مقتل اللواء يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قواتها بمواجهات مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.





وقال «رئيس اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة أنصار الله محمد على الحوثي، في تغريدة على «تويتر»، الجمعة 22 ديسمبر: لا صحة لما يروج له من أن الشهيد هو الاخ العزيز ابو حسين المداني قائد المنطقة الخامسة.

واتهم الحوثي إعلام التحالف بمحاولة البحث عن انتصار وهمي لرفع معنويات من وصفهم بالمحاصرين في مديرية الخوخة.