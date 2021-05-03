الحوثيون يعلنون شن هجوم ضد السعودية بأربع طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم (الإثنين) شن هجوم ضد السعودية، إذ تعرضت أهداف هناك لهجوم بأربع طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين.

الحوثيون يشنون هجوما ضد السعودية

وذكر المتحدث العسكري للجماعة المسلحة، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية هجومية مشتركة على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بالسعودية.

وأوضح سريع، أن العملية الهجومية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية، بأربع طائرات مسيرة نوع (قاصف2K ) وصاروخين بالستيين نوع (بدر)، مؤكدا أن “الإصابات كانت دقيقة”.

وأشار المتحدث العسكري سريع إلى أن “هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني”، في إشارة لعمليات التحالف العربي.

وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015، دعما للرئيس اليمني وحكومته المعترف بها دوليا.

وتشن مقاتلات التحالف ضربات جوية مستمرة على أهداف للحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

وعادة ما يشن الحوثيون هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية، وتعلن الرياض مرارا اعتراض تلك الهجمات.

مبادرة سعودية لإنهاء الصراع

يذكر أن العمليات العسكرية في اليمن تستمر رغم إعلان المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الماضي عن مبادرة لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات في هذا البلد قوبلت بترحيب دولي واسع.

وكانت السعودية قد أعلنت عن “مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية أممية”.

ودعت الرياض، الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة.

وقوبلت المبادرة بترحيب من الحكومة المعترف، فيما قال الحوثيون إنها لا تحمل جديدا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حث على اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص مارتن غريفيث للسير قدماً بنوايا حسنة دون أي شروط مسبَّقة.

وأكد غوتيريش في بيان ، “على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب العلاقة المعنيين بذل قصارى جهودهم لتسهيل الوصول إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى مسار السلام”.

ورغم ذلك، يشهد اليمن هجمات جوية وعمليات عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.