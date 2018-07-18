الحوثيون: قصفنا أرامكو.. والشركة: احتوينا حريقًا في حاوية تخزين

رويترزقال تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في اليمن نقلا عن الحركة المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، إنها هاجمت بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في الرياض.وقال حساب تلفزيون المسيرة على تويتر "سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".وكانت أرامكو

رويترز

قال تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في اليمن نقلا عن الحركة المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، إنها هاجمت بطائرة دون طيار مصفاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في الرياض.

وقال حساب تلفزيون المسيرة على تويتر “سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض”.

وكانت أرامكو قالت في وقت سابق إن فرقها للسيطرة على الحرائق والدفاع المدني السعودي تمكنا من احتواء حريق محدود شب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة الرياض.

وأضافت أرامكو في تغريدة على حسابها على تويتر أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولم تحدث أي خسائر بشرية.