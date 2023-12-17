الحوثيون: البحر الأحمر آمن لكل السفن ماعدا المرتبطة بـ«العدو الإسرائيلي»

أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، أن البحر الأحمر آمن لكل السفن ماعدا المرتبطة بـ«العدو الإسرائيلي» .

وقالت الجماعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “نؤكد أن البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي”.

وأعربت عن إشادته ب”ـموقف الشركة الصينية بوقف إرسال سفنها إلى موانئ الكيان المحتل”، على حد قولها.

توترات البحر الأحمر

ويشهد البحر الأحمر توترات إثر تدخل الحوثى بذلك الممر الدولي، ضد أكثر من سفينة تتحدث عن ارتباطاتها مع إسرائيل، وتربط بين وقف الحرب على غزة المندلعة منذ 7 أكتوبر الماضي والسماح بمرور تلك السفن.