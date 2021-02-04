الحوافز الخضراء وحملات الترويج تنقذ «الكهربائية» من فخ «كورونا» خلال 2020

ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية خلال عام 2020 لنحو 3.24 مليون وحدة، مقارنة مع 2.26 مليون فى عام 2019؛ وفق تقديرات أولية؛ رغم التراجع الاقتصادى غير المسبوق خلال الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا، وذلك بفضل الحوافز الخضراء التى تم الإعلان عليها إبان الأزمة لتشجيع النمو، فضلًا عن حملات الترويج المكثفة لهذه الشريحة من السيارات.

وتشمل هذه الإحصاءات مبيعاتها بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجى.

ووفق تقرير لموقع “EV-volumes” المتخصص فى الطرازات الكهربائية؛ فإن عام 2020 أصبح قصة نجاح للسيارات الكهربائية، ففى أوروبا تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون سيارة، بزيادة %137 عن عام 2019، وذلك رغم أن سوق السيارات بشكل عام قد انكمشت بنسبة 20٪ على أساس سنوى.

وحلت أوروبا محل الصين كمحرك لنمو هذه السيارات ؛ فلأول مرة منذ عام 2015، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية فى أوروبا الأرقام المسجلة فى الصين، وذلك مع ارتفاع حصة أوروبا بشكل كبير من المركبات الكهربائية من %3.3 خلال 2019 إلى %10.2 فى 2020، (تشمل هذه البيانات مبيعات دول الاتحاد الأوروبى والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بما فى ذلك المملكة المتحدة)، فيما ارتفعت حصة فى الصين من %5.1 إلى %5.5 خلال هذه الفترة.

كان نمو هذه المركبات خارج أوروبا أبطأ، لكنه لا يزال كبيرًا؛ فقد انتعشت مبيعات الصين بقوة خلال النصف الثانى مسجلة نسبة نمو تبلغ %12 لعام 2020، زادت مبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ضئيلة تبلغ %4، رغم بدء عمليات بيع طراز تسلا Y.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام النهائية للمبيعات العالمية قد تشهد تغييرات طفيفة جدًا أقل من %0.5.

وفى معظم البلدان، كانت مبيعات هذه السيارات أكثر مرونة فى مواجهة أزمة كورونا من أسواق السيارات بشكل عام من حيث الحجم، فقد زادت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بنسبة %43 على أساس سنوى، بينما انخفض سوق المركبات الخفيفة العالمية بنسبة %14، كما زادت حصة الطرازات الكهربائية فى السوق العالمية من %2.5 فى عام 2019 إلى %4.2 فى عام 2020.

وتجاوزت أوروبا الصين فى مبيعات السيارات الكهربائية بزيادة قدرها %137 رغم الاضطرابات التى شهدتها سوق السيارات والتى عانت من خسائر فى الحجم تصل إلى %80 خلال الربع الثانى.

وبدأ ازدهار السيارات الكهربائية فى أوروبا خلال شهرى يونيو ويوليو ووصل إلى ذروته فى ديسمبر مع ما يقرب من 285 ألف وحدة ونمو بنسبة %260 على أساس سنوى وحصة سوقية تبلغ %20.