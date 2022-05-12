«الحوادث» يتصدر فروع التأمين في معدل ارتفاع التعويضات (جراف)

تصدر فرع تأمين الحوادث فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث معدل ارتفاع التعويضات

«الحوادث» يتصدر فروع التأمين في معدل ارتفاع التعويضات (جراف)
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

2:24 م, الخميس, 12 مايو 22

تصدر فرع تأمين الحوادث فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث معدل ارتفاع التعويضات في العام المالي 2020/2021 إذ بلغ معدل ارتفاعه 58.3% مقابل نفس الفترة من عام 2019/2020 ، يليه فرع التأمين الطبي بمعدل ارتفاع في فاتورة التعويضات بلغ 32.9%.

16.8% معدل ارتفاع تعويضات التأمين الهندسي

وارتفعت فاتورة تعويضات التأمين الهندسي خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019/2020، يليه فرع تأمين الطيران بمعدل ارتفاع في تعويضاته بلغ 16.2%، يليه فرع تأمين السيارات التكميلي بمعدل ارتفاع في تعويضاته بلغ 10.6%.

وتراجع حجم تعويضات فرع تأمينات السيارات الإجباري بنسبة 0.5% خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2019/2020، كما انخفضت فاتورة تعويضات الحريق بنسبة 3.1% وكذلك تراجعت تعويضات النقل البحري بنسبة 8.3%.

انخفاض تعويضات أجسام السفن والنقل الداخلي والبترول

وانخفضت فاتورة تعويضات فرع تأمين أجسام السفن بنسبة 11.7% خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019/2020، وتراجعت فاتورة تعويضات النقل الداخلي بنسبة 18% ، وانخفضت كذلك تعويضات فرع تأمين البترول بنسبة 57.3%.

الجراف التالي يوضح متوسط معدل ارتفاع تعويضات فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي الماضي 2020/2021 (النسبة مئوية).

الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

2:24 م, الخميس, 12 مايو 22