«الحوادث» يتصدر فروع التأمين في معدل ارتفاع التعويضات (جراف)

تصدر فرع تأمين الحوادث فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث معدل ارتفاع التعويضات في العام المالي 2020/2021 إذ بلغ معدل ارتفاعه 58.3% مقابل نفس الفترة من عام 2019/2020 ، يليه فرع التأمين الطبي بمعدل ارتفاع في فاتورة التعويضات بلغ 32.9%.

16.8% معدل ارتفاع تعويضات التأمين الهندسي

وارتفعت فاتورة تعويضات التأمين الهندسي خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019/2020، يليه فرع تأمين الطيران بمعدل ارتفاع في تعويضاته بلغ 16.2%، يليه فرع تأمين السيارات التكميلي بمعدل ارتفاع في تعويضاته بلغ 10.6%.

وتراجع حجم تعويضات فرع تأمينات السيارات الإجباري بنسبة 0.5% خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2019/2020، كما انخفضت فاتورة تعويضات الحريق بنسبة 3.1% وكذلك تراجعت تعويضات النقل البحري بنسبة 8.3%.

انخفاض تعويضات أجسام السفن والنقل الداخلي والبترول

وانخفضت فاتورة تعويضات فرع تأمين أجسام السفن بنسبة 11.7% خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019/2020، وتراجعت فاتورة تعويضات النقل الداخلي بنسبة 18% ، وانخفضت كذلك تعويضات فرع تأمين البترول بنسبة 57.3%.

الجراف التالي يوضح متوسط معدل ارتفاع تعويضات فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي الماضي 2020/2021 (النسبة مئوية).