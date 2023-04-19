«الحوادث المجهّلة» يناشد متضرري حادث كوبري النادي الأهلي التوجه لصرف التعويض

ناشدت سماء محمد صادق؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الحوادث المجهّلة، المتضررين من حادث كوبري النادي الأهلي سرعة التوجه لمقر الصندوق بـ20 شارع عماد الدين “الدور الثاني” أمام مسرح نجيب الريحاني، وذلك لسرعة صرف التعويضات إثر حادث اليوم.

وذلك بعد أن اصطدمت حافلتان (تريللا) محملتين بدبابات إم 60 بعدد 25 سيارة من جرّاءِ عطل بالفرامل بهما، ووقع الحادث فوق كوبري النادي الأهلي من ناحية منفذ شارع مكرم عبيد، وتم تحرير محاضر الشرطة بالواقعة وتابعت النيابة الأمر.

وأضافت رئيس مجلس إدارة صندوق الحوادث المجهّلة، أن الصندوق مستعد لتقديم كافة التسهيلات للمتضررين من الحادث، وأن يوفر عليهم ما يتكبدونه من تكاليف لمحاميي التعويضات، فضلًع على الوقت والجهد، حيث أشارت إلى أن الصندوق مستعد لصرف التعويضات فور وصول أي من المتضررين إلى المقر.

وبيّنت أن الأوراق المطلوبة لصرف التعويضات تتمثل في استيفاء صورة ضوئية رسمية من محضر الحادثة، ونموذج 40 نيابة أو شهادة من الجدول، وشهادة بيانات يذكر فيها آخر تأمين قبل الحادث، وعدد 6 صور شخصية، وبطاقة الرقم القومي، مشيرة إلى أن تلك الأوراق في حالة عدم وجود حالات وفاة، وهو ما ينطبق على حادث اليوم.

ولفتت إلى أن الصندوق يحقق قدرًا من الحماية للمتضررين إثر حوادث مركبات النقل السريع، مشيرة إلى أن قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلي قد تصل إلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب في حالات العجز الجزئي، دون حاجة للجوء إلى القضاء؛ توفيرًا للنفقات وتسريعًا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة.

وأوضحت أن صندوق الحوادث المجهّلة يمثل منظومة أمان لكثير من حالات المعاناة المحتملة لبعض الأفراد من المجتمع المصري، حيث يسعى الصندوق لدعم الدور الاجتماعي والرسالة الإنسانية بفضل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف على المتضررين من جرّاءِ حوادث النقل السريع للحوادث المجهلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1968) لسنة 2021 قد تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، ولمجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقيد بالقواعد الحكومية، ووضع الهيكل التنظيمي للصندوق، بجانب تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار.