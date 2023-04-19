«الحوادث المجهّلة» يعوض المتضررين.. تعليقًا على حادث كوبري النادي الأهلي منذ قليل

إثر حادث سير منذ قليل، اصطدمت حافلتان (تريللا) محملتين بدبابات إم 60 بعدد 25 سيارة جرّاءِ عطل بالفرامل بهما.

ووقعت الحادثة فوق كوبري النادي الأهلي من ناحية منفذ شارع مكرم عبيد، وتم تحرير محاضر الشرطة بالواقعة وتابعت النيابة الأمر.

وبالنسبة لسوق التأمين، فقد أثار الحادث سؤالًا مهمًا : من المسؤول عن تعويض خسائر تلك الواقعة؟

وأجاب محمد الغطريفي؛ وسيط تأمين، إن صندوق الحوادث المجهّلة (الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع في مصر) مسؤول عن تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لمصلحة الغير، وحالات حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين.

وأضاف أن المتضررين في تلك الواقعة، سيكونون في انتظار تعويضات مختلفة، من صندوق الحوادث المجهّلة، حسب كل حالة، بعد إثبات الضرر اللاحق بهم والإحاطة به.

وأوضح أن الصندوق في هذه الحالة يحقق قدرًا من الحماية للمتضررين إثر حوادث مركبات النقل السريع، من جرّاءِ فقد عائلهم أو تعرضه لعجز كلي أو جزئي نتيجة حوادث مركبات النقل السريع في حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التي لا تغطيها شركات التأمين، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلي قد تصل إلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب في حالات العجز الجزئي، دون حاجة للجوء إلى القضاء؛ توفيرًا للنفقات وتسريعًا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة.

وأوضح أن صندوق الحوادث المجهلة يمثل منظومة أمان لكثير من حالات المعاناة المحتملة لبعض الأفراد من المجتمع المصري، حيث يسعى الصندوق لدعم الدور الاجتماعي والرسالة الإنسانية بفضل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف على المتضررين من جرّاءِ حوادث النقل السريع للحوادث المجهلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.

ويذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1968) لسنة 2021 قد تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، ولمجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقيد بالقواعد الحكومية، ووضع الهيكل التنظيمي للصندوق، بجانب تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار.