«الحوادث المجهلة» يتعاقد مع «تك تيوب» لميكنة صرف التعويضات

الشاذلي جمعة:تعاقد الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، مع شركة تك تيوب للحلول التكنولوجية، بهدف إنشاء نظام إلكترونى للقضايا وطلبات التسوية الودية، وسداد التعويضات الناشئة عنها، بحيث يضمن هذا النظام عدم حدوث تلاعب أو تكرار فى السداد.وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الاتفاق ينص على إنشا

الشاذلي جمعة:

تعاقد الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، مع شركة تك تيوب للحلول التكنولوجية، بهدف إنشاء نظام إلكترونى للقضايا وطلبات التسوية الودية، وسداد التعويضات الناشئة عنها، بحيث يضمن هذا النظام عدم حدوث تلاعب أو تكرار فى السداد.

وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الاتفاق ينص على إنشاء بيئة تكنولوجية وميكنة لجميع العمليات اليدوية، مشيرا إلى أنه تم الربط بين قاعدة بيانات الصندوق وبين النظام الإلكترونى لتعويضات التأمين الإجبارى للسيارات، بالاتحاد المصرى للتأمين، بهدف منع أى تلاعب أو تكرار فى البيانات، أو صرف نفس التعويض مرتين، مرة فى شركة التأمين، ومرة من الصندوق.

من جهته أكد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة تك تيوب، أن الشركة ستعمل وفق النظام على التأكد من سلامة عملية صرف التعويضات، دون تحايل أو تكرار، وبما يساهم فى تقليل حجم التعويضات التى يتم تمويلها بنسبة %3 من إجمالى الأقساط، من الشركات العاملة فى نشاط التأمين الإجبارى على السيارات.

وأضاف أن البرنامج الإلكترونى يقوم على المقارنة بين اسم المجنى عليه فى تلك الحوادث، ورقم الجنحة وسنة الجنحة وذلك عند تسجيل الطلبات والقضايا على النظام الإلكترونى للتحكم فيه بصورة تامة، والتأكد من عدم حدوث أى تكرار فى إدخال البيانات مما يتسبب فى صرف نفس التعويض أكثر من مرة.

وأوضح أن بعض المتلاعبين كانوا يصرفون التعويض من شركة التأمين باستخدام البيانات الصحيحة ثم يذهبون للصندوق، مدعين أنه حادث مجهل بعد إخفاء البيانات، وبالتالى يتم تكرار صرف التعويض مرتين، ما يتسبب فى خسائر للصندوق وشركات التأمين معا.

والصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، أنشأته الدولة بموجب القانون 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر (الحوادث المجهلة)، ويلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة، والعجز الكلى، أو الجزئى المستديم، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير» الركاب»، ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض فى الحالات الآتية «عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.