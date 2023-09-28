«الحمزاوي القابضة»: سندشن المتجر الثاني لـ«كارفور» في «جرين ويفز» المرحلة المقبلة

أكد تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار العقاري ترحيبه بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم في افتتاح أول سلاسل متاجر “كارفور” بمنتجع هلنان بورفؤاد.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاح المتجر الثانى لكارفور بمنتجع “جرين ويفز” أحد مشروعات مجموعة الحمزاوى بمدينة بورسعيد والذى يضم مجمع سكني وطبي وإداري بإطلالة خلابة وموقع متميز يقع على بعد حوالي ٥٠٠ متر من البحر ويقع على بعد كيلو متر من طريق دمياط وكيلو متر من طريق القاهرة والإسماعيلية ،

وأشاد الحمزاوي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستثمرين فى مجال القطاع السياحي وخلق فرص عمل للشباب من خلال مشروعات اقتصادية توفر العملة الصعبة للدولة وتشجع رجال الأعمال الوطنيين وتذلل كافة العقبات أمامهم ،

وأضاف الحمزاوي أن مشروع “هلنان بورفؤاد” يعد من المشروعات السياحية والفندقية الضخمة التي تهدف إلى وضع بورسعيد على خريطة الإستثمار الفندقي ، مثمنا دور “اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى تذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين

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الجدير بالذكر أن فندق ومنتجع هلنان يعد أحد مشاريع مجموعة الحمزاوي القابضة للاستثمار العقاري هو أول فندق خمس نجوم ومنتجع متكامل من نوعه في مدينة بورسعيد الباسلة، ويضم كافة المرافق والخدمات التي تطل على واجهة الشاطئ بطاقة إستيعابية 160 غرفة فندقية في مرحلته الأولى بالإضافة إلى 295 غرفة فندقية في مرحلته الثانية ويقع على مساحة ٩٥ ألف متر بتكلفة استثمارية تجاوزت 550 مليون جنية مصري وتديره شركة فنادق هلنان العالمية .

من جانبه قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن افتتاح هايبر كارفور الجديد ببورفؤاد ساهم فى خفض أسعار السلع فى متاجر ومحلات المدينة بنسبة 30%وهى النسبه التى تقدمها إدارة كارفور لمعروضاتها بالفرع الجديد الذي تم افتتاحه

وقال إن افتتاح كارفور يمثل إضافة كبيرة لسكان المحافظة في قطاع البيع بالتجزئة مما يتوافق مع أهدافنا لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع أهالينا ،

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في مصر قد افتتحا الأربعاء مع وتامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للإستثمار العقاري ، أول متجر لكارفور بمحافظة بورسعيد والذي يحتل موقع استراتيجي بمدينة بورفؤاد

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ويأتي إختيار موقع المتجر في مدينة بورفؤاد بشكلٍ إستراتيجي لخدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل وتسهيل الوصول إليه حيث يقع بالقرب من العديد من الأحياء السكنية والتجارية في المدينة ، كما يعمل في المتجر الجديد 95% من أبناء محافظة بورسعيد مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويساعد على إستقرار وتنمية المجتمعات المحلية .



.ويأتي اختيار موقع كارفور في مدينة بورفؤاد بهدف خدمة المجتمع المحلي وتسهيل الوصول إليه حيث يقع بالقرب من العديد من الأحياء السكنية والتجارية في المدينة ، كما يعمل في المتجر الجديد 95% من أبناء محافظة بورسعيد مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويساعد على إستقرار وتنمية المجتمع المحلي











