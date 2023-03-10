«الحمزاوي القابضة» تبحث مع محافظ بورسعيد تطوير شاطئ بورفؤاد (صور)

يستقبل منتجع هلنان بورسعيد السياحي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد اليوم أول فوج أجنبي ألمانى الجنسيه بعد الإعلان عن افتتاحه الرسمي أمس، والذي تديره مجموعة هلنان العالمية لأول مرة ببورفؤاد، بتكلفة استثماريه 400 مليون جنيه.

وأكد المهندس تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة الحمزاوي القابضه تقدمه بمخطط تطوير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للبدء فى تطوير شاطيء بورفؤاد بما يتوافق مع التطوير السياحي الذي تشهده المدينة، وبالتزامن مع بدء استقبال المنتجع للسياح والزائرين.

وأوضح الحمزاوي أن المنتجع يضم أول فندق خمس نجوم بالمدينة ويرفع من الطاقة الاستيعابية لها من الغرف الفندقية ويعد ظهير فندقى وسكنى جيد للعاملين بمشروعات شرق بورسعيد الصناعية والمينائية بجانب تجهيزه لاستقبال وعقد المؤتمرات العالمية المنتظرة ويضع بورفؤاد على خريطة سياحة المؤتمرات العالمية.

تامر الحمزاوي رئيس مجموعة الحمزاوي القابضه

يذكر أن شركة الحمزاوي القابضة وقعت مع محافظ بورسعيد بنهاية 2019 عقد استغلال قرية “المرجان السياحية سابقا” ”، لإدارة المشروع لمدة 25 عامًا، والتي تعاقدت بدورها مع مجموعة هلنان العالمية للتشغيل و الإدارة الفندقية للمشروع بما تمتلكه من خبرة عالمية.

وأكد الحمزاوي أن أبرز التحديات التى واجهت المشروع بجانب جائحة كورونا والنزاع الروسي الأوكراني هى ارتفاع سعر الصرف والتى أثرت على تعاملات شركته مع الجهات والشركات المورده للمهمات والمعدات واحتياجات المشروع التى يتم استيرادها من الخارج بجانب الاشتراطات السياحيه التى يتطلب تنفيذها بالدولار.

وأضاف أن المشروع يستهدف تشغيل 90% من العمالة البورسعيدية فيما يقتصر 10 % الباقية على إستقدام الخبرات النادرة بالمجموعة لتدريب الكوادر الشابة الجديدة حيث يبلغ عدد العماله حتى الأن 100 عامل كمرحله أولى فيما يتم استكمالها وفقا لمراحل تشغيل المشروع.





مشروع منتجع هلنان بورسعيد السياحي

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للإستثمار والتطوير العقاري ” إلى أن القيادة السياسية تؤمن بالمستقبل وتسعي لتحقيق حياة كريمة للمصريين مما يحفز المستثمرين بالقطاع الخاص على ضخ مزيد من الإستثمارات فى المشروعات الجديدة التى تدعم الإقتصاد وتنعش خزينة الدولة ،

. وأشار “الحمزاوى” أن إستثمارات المشروع تجاوزت 400مليون جنيه ويقع على مساحة ٩٥ ألف متر ، ونجحت المجموعة فى زيادة الطاقة الإستيعابية للمنتجع إلى ٤٧٨ وحدة مصيفية متنوعة المساحات مستوى خمسة نجوم منها ٣٣٣ وحدة فندقية و١٤٥ وحدة مصيفية بخدمات فندقية خدمة لأهالى بورسعيد تتنوع مابين الفيلات والشاليهات والشقق المصيفية ووحدات إستديوهات كبيرة وصغيرة مختلفة المساحات بالإضافة لحمام سباحة رئيسى على مساحة ١٥٠٠ متر مسطح وحمام سباحة لمناطق الفيلات بمساحة ١٣٠٠ متر بخلاف ٦ حمامات سباحة أخرى بمسطح ٤٠٠ متر لكل حمام ، ويحتوي المنتجع على شاطئ بطول ٣٠٠ متر ذو طبيعة خاصة ومتميزة ، كما يضم مطعم رئيسي و4 مطاعم متخصصة وقاعات إجتماعات ومؤتمرات وحفلات وكافة الخدمات الفندقية مستوى الخمس نجوم .