الحمزاوى العقارية تتعاقد مع «كارفور » فى مشروع «جرين ويفز» ببورسعيد

إنتهت مجموعة الحمزاوي القابضه للإستثمار والتطوير العقاري من تنفيذ أعمال أساسات مشروع جرين ويفز السكنى التجاري لثلاثة أدوار كامله بعمق 12,5 متر تحت الأرض , والذي يعد سابقه إنشائية تحدث لأول مره على أرض محافظة بورسعيد بمسطح 10 ألاف متر مربع

فيما بدأت المجموعه فى طرح الوحدات السكنيه والتجاريه والادارية والتى تمثل المرحله الثانيه من المشروع بعد اكتمال حجز المنتفعين لكامل وحدات المرحله الاولى المقرر تسليمها لأصحابها 2023

وأعلن تامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضه للإستثمار نجاح المجموعه فى التعاقد مع سلسلة كارفور أحد أكبر السلاسل التجارية العالمية .والإنتهاء من التعاقد مع شركة أفلام مصرالعالمية لإنشاء 9 دار سينما متعددة المساحات ، ومع مجموعة الفطيم “ماجيك بلانت ” لملاهى الأطفال ،

ولفت الحمزاوي أنه يجري حاليا التفاوض مع أبرز البراندات العالمية التجارية بقصد جذبها لبورسعيد على أرض المشروع بما يضع بورسعيد على خريطة السياحه والتسوق

وقال أن مشروع جرين ويفز السكني والطبي والإداري يعد طابع معماري متفرد على أرض بورسعيد نظرا لموقعه المتميز حيث يقع على بعد حوالي ٥٠٠ متر من البحر وكيلو متر من طريق دمياط وكيلو متر من طريق القاهرة والإسماعيلية ، ، وتبلغ مساحتة 8519 م2 , ويتكون من وحدات سكنية 2غرفة بمساحات تبدأ من 105م2 , ووحدات سكنية ٣غرفة بمساحات تبدأ من 161,5م2 , ووحدات سكنية دوبليكس ٤غرفة مساحة تبدأ من 2٤٣م2, ووحدات طبية تبدأ من 60,91م2 ووحدات إدارية تبدأ من ٤٤,36م2 ، ويتوسط المشروع قلب بورسعيد بتقاطع شارعى 2٣ديسمبر والنصر ويضم منطقة خدمات متكاملة تضم ستالايت عامة – مصاعد حديثة – شبكة واي فاي مركزي – مداخل فاخرة – جراجات – منظومة أمن 2٤ساعة – كاميرات مراقبة

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه طبقا للكود الأمريكي بما يتماشى مع متطلبات جميع الماركات العالمية وتم إعداد التصميمات وفقا لمطالب الشركات المتعاقد معها . لتنفيذها

, كما قامت المجموعه بالتعاقد مع شركة “جيرو تكنكس”للقيام بأبحاث التربة وأعمال سند الجا ر ,وهى احدى الشركات الهندسية المتخصصه في هذا المجال , وقد قامت بأعمال دراسات أنفاق بورسعيد والعديد من المشروعات العملاقة التي تستلزم الدقه في تنفيذها خاصة أعمال الأساسات ، وتعاقدت مع مكتب “أردمان أيس “الخاص بأعمال توصيات الأساسات ,ومنسوب التأسيس ومكتب الدكتورة مروة البانى لأعمال الدراسات المرورية . لإعادة دراسة الخريطة المرورية للمنطقة المنفذ بها مشروع جرين ويفز , لإستيعاب الكثافة السكانية المتردده على المشروع

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوى القابضه ,أن المشروع يرفع كفاءة المدينة الأم ويعتبر تطورا جديدا في سياسة بناء الكمبا وند الرأسي داخل قلب المدن بهدف نقل نمط حياة المواطنين الى مجتمع الكمبوند وتغيير أليات الحياة اليومية لهم

