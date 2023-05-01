الحمزاوى العقارية تبحث مع «الأهلى» تنفيذ المرحله الثانية من منتجع «هلنان بورفؤاد»

تعتزم مجموعة الحمزاوي القابضة للإستثمار العقاري بدء تطوير ورفع كفاءة 160 غرفة فندقية خلال مايو الجاري ،من خلال المرحله الثانية من اجمالى وحدات فندق و منتجع “هلنان بورفؤاد “.



وأشاد تامر الحمزاوي رئيس المجموعه بالدور القومى للبنك الاهلى المصري كأحد ركائز ودعائم الاقتصاد ، ومثنيا على الخبره والكفاءه الكبيره للقائمين على اداره معاملات المجموعه وعلي رأسهم د يحيي ابو الفتوح – نائب رئيس مجلس الاداره ، لتذليل كافة العقبات التى واجهت المشروع بسبب جائحة كورونا وتغيير سعر الصرف واقرار ضوابط تحجيم الإستيراد ،وتقديم الدعم اللازم لإستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة فى إطار مجموعه محفزه من البرامج المخصصه لدعم مبادرة السياحة التى يقدمها برنامج البنك الاهلى المصرى .

واشار الى أن المجموعة تستعد لإستكمال مشروعها السياحي بالتنسيق مع البنك الاهلى المصرى للإستفاده من برامجه التمويلية لإستعادة الإنتعاشة السياحية للبلاد التى تعد مصدرا هاما للدخل القومي من العمله الصعبة .



وأوضح أن إستثمارات المشروع تجاوزت 450 مليون جنيه ، تم الانتهاء والافتتاح الرسمي للمرحلة الاول من فندق هلنان بورفؤاد الذي يعد اول فندق خمس نجوم ببورسعيد وبورفؤاد بطاقة إستيعابيه 160 غرفه فندقيه



منتجع وفندق هلنان بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

وأضاف بأنه ورغم ارتفاع سعر الصرف الذي اثر على تعاقدات شركتة مع الجهات المورده لمستلزمات المشروع التى يتم استيرادها من الخارج والاشتراطات السياحيه المطلوب تنفيذها والتى يتم توريدها بالدولار ،الا ان دعم القطاع المصرفي للسياحة ممثلا فى البنك الاهلى المصرى ساعدنا على إستكمال العمل وافتتاح الفندق

فيما يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنيه لبدء العمل بالمرحله الثانية من المنتجع السياحي باجمالي ٢٩٥ غرفة فندقية بجانب البدء فى تطوير شاطيء بورفؤاد بطول 300 متر وذلك لخدمة المنتفعين بالمشروع .

وأكد الحمزاوى نجاح مجموعته فى تسويق المحلات التابعه للمشروع وجذب ابرز البراندات العالمية وتخصيص ممشي خاص “هلنان ووك ” لتحقيق سلامة وأمن المترددين على الفندق والمنتجع السياحي والمنتفعين بوحداته وأبرزها “كارفور ” لاول مره بمدينة بورفؤاد ، لافتا أنه يتم تجهيز المنتجع حاليا لإستضافة المؤتمرات وخدمة مشروعات شرق بورسعيد وجذب السائحين والمستثمرين المترددين على شرق بورسعيد وبورفؤاد وذلك أسوه بقري مدينه شرم الشيخ السياحيه .

يذكر ان شركة الحمزاوي القابضه وقعت مع محافظ بورسعيد عقد استغلال قرية المرجان السياحيه بمساحة 95 الف متر مربع نهاية عام 2020 والتى تعاقدت بدورها مع شركة فنادق هلنان العالميه الاسكندانافيه لتشغيل واداره المشروع

