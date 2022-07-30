الحماية المدنية في القاهرة تستقبل تلاميذ إحدى الأكاديميات لتنمية القدرات البشرية (صور)

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ، زيارة لعدد من التلاميذ بإحدى الأكاديميات لتنمية القدرات البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وتوزعت بعض الهدايا عليهم من أعلام، كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية.

كما نظمت بيانًا عمليًا لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة، وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها أثناء وقوعها.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمنى للنشء وصغار السن.