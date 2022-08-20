الحماية المدنية تواصل محاولاتها للسيطرة على حريق كارفور بالإسكندرية

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية محاولات السيطرة على حريق مول سيتي سنتر والذي يحوي هايبر ماركت “كارفور” بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية .

يشار إلى أن ألسنة اللهب كانت قد تصاعدت وتوافدت سيارات الإطفاء في محاولات السيطرة على النيران، ولم تعلن إدارة الماركت الشهير أو المول التجاري عن أسباب الحريق حتى الآن.

ووفقا لشهود عيان فقد شهد الماركت إنقطاع الكهرباء لساعات، وعند رجوع التيار الكهربائي اندلع الحريق وامتد حتى وصل لمنطقة المطاعم والكافيهات، مما أسفر عن اندلاع النيران بشكل كثيف.

واتخذت إدارة المول إجراءات السلامة وتشغيل الإنذار لخروج كافة المواطنين من داخل المول لخارجه، دون الإعلان عن الخسائر حتى الآن التي لحقت به.